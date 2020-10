Serie A – Il Napoli travolge l’Atalanta, il Milan piega l’Inter. Flop Juventus, Lazio ko

Nella quarta giornata di Serie A Milan e Napoli grandi protagoniste. I rossoneri si aggiudicano il derby della Madonnina battendo 2-1 l’Inter trascinati da un super Ibrahimovic, autore di una doppietta. Gli uomini di Pioli, imbattuti dal post lockdown, sono primi da soli a punteggio pieno. Delusione per Conte, che deve fare i conti con una fase difensiva non da big, con 8 gol subiti in quattro partite. Dopo la mancata partenza per Torino che è costata, per il momento, il 3-0 a tavolino e il -1 in classifica il Napoli strapazza un irriconoscibile Atalanta al San Paolo. Gli uomini di Gattuso battono 4-1 gli orobici con le quattro reti tutte siglate nella prima frazione di gioco. Clamoroso pari a Crotone per la Juventus, che orfana di Cristiano Ronaldo non va oltre l’1-1 allo Scida. C’è ancora tanto da lavorare per Pirlo. Male anche la Lazio, che senza Immobile squalificato perde pesantemente a Marassi contro la Samp. I blucerchiati si impongono con un netto 3-0 mettendo a nudo il cattivo stato di forma della squadra di Inzaghi, che ha raccolto solo 4 punti in altrettante partite. Nel lunch match domenicale scoppiettante derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, con i neroverdi che vincono in rimonta 4-3 al Dall’Ara inanellando la terza vittoria di fila che vale il secondo posto solitario. Finisce 2-2 tra Spezia e Fiorentina, con i viola che sprecano il doppio vantaggio maturato dopo appena 4 minuti. Ancora un ko per il Torino, che perde 3-2 in casa con il Cagliari e resta fanalino di coda a zero punti. Con identico risultato l’Udinese si impone sul Parma portando a casa i primi punti stagionali. Vince infine la Roma, che all’Olimpico travolge 5-2 il Benevento. Chiude il turno il confronto tra Verona e Genoa.