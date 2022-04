Serie A – Il Napoli sbanca Bergamo, Inter corsara allo Stadium. Ok le romane

Snodo importante quello della 31° giornata di Serie A. In testa, in attesa di Milan – Bologna, vittorie pesanti per Napoli ed Inter. Gli azzurri vincono 3-1 in casa dell’Atalanta e si mettono momentaneamente a pari punti con il Milan. L’Inter batte 1-0 la Juventus allo Stadium e resta in scia con una gara da recuperare. I bianconeri ora devono pensare a difendere il quarto posto. Vincono Lazio e Roma, che battono rispettivamente 2-1 il Sassuolo e 1-0 la Sampdoria. Tre punti anche per la Fiorentina, che piega 1-0 l’Empoli al Franchi. In coda successi salvezza per Spezia e Udinese. I liguri battono 1-0 il Venezia mentre i friulani travolgono 5-1 il Cagliari. Perde ancora la Salernitana, con il Torino che si impone per 1-0 all’Arechi. Domani si gioca anche Verona – Genoa.