Serie A – Il Napoli batte 1-0 il Milan e si prende il secondo posto

Al Diego Maradona vince di misura il Napoli al termine di una partita ricca di duelli, ma con poche occasioni da gol. Gara tattica, le squadre di Conte e Allegri sono state soprattutto attente a non concedere spazi a due attacchi rimaneggiati, con i padroni di casa privi di Lukaku e Hojlund e gli ospiti con Leao e Pulisic inizialmente in panchina. Ne esce un primo tempo senza tiri nello specchio per gli azzurri e una sola conclusione in porta per i rossoneri. Più vivace la ripresa, subito Giovane impegna Maignan con un diagonale violento dalla distanza, poi il portiere di Allegri non tiene la presa su un tentativo di De Bruyne. Dall’altra parte Fullkrug non incide, cosicché Allegri ricorre prima a Gimenez e poi a Pulisic. Il cambio decisivo lo indovina però Conte, inserendo al 74′ Politano per Spinazzola. Dopo 5 minuti dal suo ingresso in campo l’esterno azzurro trova il sinistro vincente da posizione defilata, sfruttando un assist involontario di De Winter che non riesce a spazzare. Forcing del Milan che si gioca anche la carta Leao nei minuti finali, ma il risultato non cambia più.

Quinta vittoria consecutiva per il Napoli che continua a mantenere pressione sulla prima in classifica, che però nel turno guadagna un punto nel distacco sulla seconda, ora a -7. Il Milan scivola a -9 dall’Inter con la seconda sconfitta esterna di fila per 1-0.