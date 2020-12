Serie A – Il Milan regge, Inter e Juventus in scia. Ko Napoli e Roma

Dopo due pareggi consecutivi torna alla vittoria il Milan, che si impone per 2-1 sul campo del Sassuolo. Resta in scia a -1 dai rossoneri l’Inter, che a San Siro batte 2-1 lo Spezia. Al terzo posto insegue la Juventus, che rifila un sonoro 4-0 al Parma al Tardini. Successo importante per l’Atalanta, che in rimonta batte 4-1 la Roma e rilancia le sue ambizioni in ottica quarto posto. Seconda sconfitta consecutiva per il Napoli, che perde 2-0 con la Lazio scivolando al sesto posto a pari punti con il Sassuolo. In zona retrocessione rimane ultimo il Crotone, che perde 3-1 Marassi contro la Sampdoria. Pesante sconfitta anche per il Genoa che viene sconfitto 2-0 dal Benevento, con i sanniti che si allontanano ulteriormente dalla zona calda. Solo un pari per il Torino, che tra le mura amiche non va oltre l’1-1 contro il Bologna. Stesso risultato tra Fiorentina e Verona, con i viola che non riescono a decollare nemmeno dopo il cambio di allenatore. Finisce 1-1 anche il confronto tra Cagliari e Udinese, un risultato che mantiene le due squadre in una tranquilla posizione di metà classifica.