Fonte lega Serie A

Serie A – Il Milan raggiunge il Napoli in vetta

Non c`erano ancora state vittorie esterne nelle 7 partite della 14ª disputate fino a ieri, ed oggi ne sono arrivate 3 nelle altrettante partite che han chiuso il turno. Successi pesanti per Parma e Genoa in chiave salvezza, e per il Milan che ritorna in testa raggiungendo il Napoli a 31 punti, uno in più dell`Inter.

Partenza veemente del Torino che al 17` è già avanti di due reti: rigore di Vlasic al 10` e diagonale di Zapata dopo 7 minuti. Il Milan ci mette un pò a ritrovarsi, ma al 24` un bolide dalla distanza di Rabiot rimette in corsa i rossoneri. Alla mezz`ora tegola per Allegri, con Leao costretto ad uscire per un problema muscolare, sostituito da Ricci. Nel secondo tempo si vede un Milan diverso, che schiaccia i padroni di casa nella loro metacampo. Dopo un doppio miracolo di Israel in avvio su un colpo di testa di Bartesaghi e sulla successiva ribattuta di Ricci la formazione di Baroni capitola, travolta dalla classe di Pulisic, inserito al 66`. Dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo il fantasista americano segna piazzando di precisione il suo sinistro, al 77` chiude a rete da posizione centrale il passaggio di Ricci.

Funziona molto bene la ricetta De Rossi in casa Genoa, col secondo successo consecutivo e il quarto risultato utile con lui in panchina. I rossoblù vincono in casa dell`Udinese e si portano a +4 sulla terzultima. Gara a lungo equilibrata in avvio, nessuna delle due formazioni riesce a prendere il sopravvento, fintanto che Colombo viene steso da un`uscita bassa di Okoye. Rigore trasformato al 34` da Malinovskyi e Udinese che poi ha reagito meritandosi il pareggio siglato da Piotrowski al 65`, con una girata di prima sotto la traversa al termine di una bella azione corale. Il pari galvanizza i padroni di casa che proseguono il forcing, ma lo sbilanciamento friulano lascia spazi ai ragazzi di De Rossi, che prima sfiorano il nuovo vantaggio con un tocco di testa di Colombo, poi lo trovano in maniera definitiva con un contropiede concluso da Norton Cuffy a 7 dal novantesimo.

Seconda vittoria esterna di fila per il Parma, ancora contro una diretta concorrente alla salvezza. I ducali passano a Pisa con un rigore sul finire del primo tempo trasformato da Benedyczak (penalty concesso per braccio largo di Caracciolo su conclusione di Britschgi). Nella ripresa nerazzurri in forcing per pareggiare, Nzola non concretizza due occasioni e per nervosismo si fa espellere nel finale per fallo su Keita.