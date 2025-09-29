Fonte legaseriea.it

Serie A – Il Milan batte il Napoli, trio in vetta con la Roma

Si forma un trio in vetta alla Serie A Enilive, tutte con 4 vittorie e 1 sconfitta nelle cinque partite fin qui disputate. Milan e Roma raggiungono il Napoli a 12 punti, la Juventus, che domenica prossima ospiterà la formazione di Allegri, segue un gradino sotto.

Tanto Milan nel primo tempo che i rossoneri chiudono in vantaggio di due gol, passando subito in vantaggio con Saelemaekers al 3` e raddoppiando con Pulisic alla mezz`ora. Il Napoli nei primi quarantacinque si vede con un gran possesso, ma poca pericolosità davanti all`ottima organizzazione difensiva preparata da Allegri. Al 57` episodio chiave del match: Estupinan stende Di Lorenzo pronto alla deviazione sotto porta, cartellino rosso per il terzino rossonero e calcio di rigore. Dal dischetto De Bruyne non fallisce, riportando sotto i suoi. Nei restanti minuti assalto all`arma bianca dei partenopei, che collezionano tanti calci d`angolo e si fermano sull`incrocio dei pali colpito da Neres con una gran sinistro dalla distanza.

Altra vittoria, sempre senza subire gol, per la Roma di Gasperini, che dopo la quinta giornata vanta la miglior difesa del campionato. Forte l`impatto del nuovo tecnico, che anche oggi si è affidato al ritrovato Pellegrini, uno dei migliori insieme a Soulè. Gara sbloccata in avvio con un colpo di testa da Dovbyk, poi ci vuole un grande Svilar a difendere il risultato dagli attacchi di un ottimo Hellas. Nel finale chiude il conto Soulè, a segno quando la pressione scaligera era diventata incontenibile per la difesa giallorossa.

Ci vuole il primo gol in A di Camarda per evitare al Lecce la beffa della sconfitta casalinga contro il Bologna. I salentini disputano una gara coraggiosa, ma sono oltremodo sfortunati (2 pali e 1 traversa) e imprecisi sotto porta, specialmente in un`occasione con Gallo nella ripresa. La formazione di Di Francesco era anche passata in vantaggio con Coulibaly al 13`, ma aveva subito poco prima dell`intervallo il pareggio (rigore di Orsolini) e il sorpasso firmato da Odgaard al 71`. Quando ormai la concretezza dei felsinei sembrava avere la meglio è giunto il colpo di testa di Camarda su angolo dalla sinistra a fissare il 2-2 finale

Il Sassuolo realizza tre gol, l`Udinese si ferma a 1 e si lamenta per 2 rigori concessi dall`arbitro e poi revocati dopo l`intervento del Var. I neroverdi partono fortissimo e dopo pochi minuti sono già avanti di due reti (destro a giro di Laurientè all`8` e azione personale di Konè all`12`). Tardiva la reazione degli ospiti, che solo al 56` riescono ad accorciare con Davis, puntuale ad appoggiare in porta da pochi passi. Il giovane Iannoni all`81` arriva puntuale sul secondo palo per chiudere il match su preciso traversone di Fadera col suo primo gol in A.

Niente reti nel derby toscano tra Pisa e Fiorentina. Pioli sceglie l`attacco con un centravanti di peso, Kean, supportato da Gudmundsson e Fazzini, mentre Gilardino schiera Tramoni alle spalle di Nzola. Di reti se ne vedono 3, tutte correttamente annullate (2 a Kean, 1 a Meister), oltre a due legni colpiti dai padroni di casa. Non sono quindi mancate le emozioni, in una gara dove l`han fatta da padrone i duelli a centrocampo.