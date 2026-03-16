Vincere per staccare gli avversari di giornata e tenere dietro la Juventus. È questa l’idea comune di Como e Roma che arrivano questa sfida con gli stessi punti in classifica, appaiate in quarta posizione. I padroni di casa sono lanciati da tre vittorie di fila e vogliono la quarta per sognare sempre più in grande; gli ospiti hanno rallentato pareggiando contro la Juventus e poi perdendo contro il Genoa settimana scorsa, ma hanno l’occasione di ripartire alla grande.