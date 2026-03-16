Il Como vince lo scontro diretto con la Roma tornando a +1 sulla Juventus. Gli uomini di Gasperini si portano avanti dopo pochi minuti grazie al rigore trasformato freddamente da Malen spiazzando il portiere. Reazione immediata dei padroni di casa che sfiorano il pareggio due volte con Nico Paz e prima dell’intervallo con Ramon. Fabregas manda i suoi in campo dopo l’intervallo con più peso offensivo grazie agli innesti di Diao e Douvikas, venendo ripagato dal centravanti graco che al 59′ firma il diagonale vincente che vale il pari. Poco dopo l’episodio che indirizza il match: Wesley riceve il secondo giallo del suo incontro e lascia i suoi in dieci. Sopra di un uomo i lariani creano diverse palle gol con Da Cunha e Baturina, finchè Diego Carlos appoggia in rete da pochi passi il gol da tre punti. Nel finale traversa colpita dallo scatenato Da Cunha.
Vincere per staccare gli avversari di giornata e tenere dietro la Juventus. È questa l’idea comune di Como e Roma che arrivano questa sfida con gli stessi punti in classifica, appaiate in quarta posizione. I padroni di casa sono lanciati da tre vittorie di fila e vogliono la quarta per sognare sempre più in grande; gli ospiti hanno rallentato pareggiando contro la Juventus e poi perdendo contro il Genoa settimana scorsa, ma hanno l’occasione di ripartire alla grande.
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