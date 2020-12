Serie A – Frenata Milan, ok le altre big. Primo sorriso per il Crotone

L’11° giornata di Serie A si apre con la vittoria del Sassuolo, che al Mapei Stadium batte 1-0 un ottimo Benevento e si conferma nei piani alti della classifica. Male la Lazio, che all’Olimpico perde 2-1 contro il sempre più sorprendente Verona. Gli scaligeri scavalcano i biancocelesti e ora sognano l’Europa. Prima vittoria in campionato per il Crotone. I calabresi travolgono 4-1 lo Spezia allo Scida nello scontro tra neopromosse. Altro pesante ko per il Torino, che tra le mura amiche perde 3-2 con l’Udinese restando in piena zona retrocessione. Per i friulani tre punti pesanti e terza vittoria consecutiva. Quarta vittoria di fila per l’Inter, che in rimonta si impone per 3-1 sul Cagliari e si mette alle spalle la cocente eliminazione dalla Champions League. Vittoria di rimonta anche per il Napoli, che al Diego Armando Maradona sconfigge 2-1 la Sampdoria inanellando la terza vittoria di fila. Tornano al successo Atalanta e Roma. Gli orobici rifilano un netto 3-0 ad una Fiorentina sempre più in crisi e a soli tre punti dalla zona retrocessione. I giallorossi travolgono 5-1 il Bologna al Dall’Ara e restano attaccati al gruppone di testa. Non stecca nemmeno la Juventus, che batte 3-1 il Genoa a Marassi restando terza a pari punti con il Napoli. La giornata si chiude con il Milan capolista che non va oltre il pari in casa con il Parma, i rossoneri colpiscono ben 4 legni e strappano il 2-2 nel finale. Gli uomini di Pioli sono ora a +3 sull’Inter seconda e a +4 su Napoli e Juventus, per una classifica molto corta con le prime 6 squadre nel giro di 6 punti.