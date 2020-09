Serie A – Frenata Juventus, vincono le altre big. Benevento da urlo

Esordio in campionato vincente per Lazio, Atalanta e Inter. Gli orobici cominciano la stagione sulla falsariga di quella conclusa appena un mese fa, ovvero offrendo gol e spettacolo. La squadra di Gasperini batte 4-2 il Torino mettendo subito in chiaro le proprie ambizioni. Per i granata secondo ko in altrettante partite, c’è ancora da lavorare per Giampaolo. La Lazio di Inzaghi si impone per 2-0 sul difficile campo del Cagliari mentre l’Inter vince 4-3 contro la Fiorentina al termine di una gara pirotecnica. Gli uomini di Conte ribaltano la partita con due gol nel finale. Grande debutto per il Benevento, che sbanca Marassi con una clamorosa rimonta. La Sampdoria va sul doppio vantaggio ma incassa il ritorno dei sanniti che vincono 3-2. Va male invece l’altra neopromossa, lo Spezia, che nel lunch match domenicale incappa in un pesante 4-1 casalingo contro il Sassuolo. Liguri in difficoltà e in attesa di altri rinforzi per poter giocarsi meglio la permanenza nella massima serie. Dopo la vittoria a tavolino contro la Roma altri tre punti per il Verona, che batte 1-0 l’Udinese e resta a punteggio pieno insieme a Napoli e Milan. I partenopei asfaltano il Genoa al San Paolo con un tennistico 6-0, mentre i rossoneri si impongono 2-0 a Crotone e non soffrono l’assenza di Ibrahimovic. Frena invece la Juventus, che pareggia 2-2 all’Olimpico contro la Roma che va due volte in vantaggio facendosi sempre raggiungere nonostante la superiorità numerica nell’ultima mezz’ora di gara. Chiude il turno il derby emiliano tra Bologna e Parma.