Serie A – Frenano le big, flop Inter

Tanti risultati a sorpresa nella 26° giornata di Serie A. Nell’anticipo del venerdì la Juventus non va oltre l’1-1 nel derby della Mole contro il Torino, incappando nel secondo pareggio consecutivo. Fa peggio l’Inter, che perde 2-0 in casa contro il Sassuolo fallendo il sorpasso in vetta ai danni del Milan. I rossoneri vengono bloccati sul 2-2 nel testa coda contro la Salernitana del neo tecnico Nicola. Gli uomini di Pioli vanno addirittura sotto dopo il vantaggio iniziale e alla fine agguantano un pareggio molto deludente. Continua a faticare la Roma di José Mourinho, che sotto di due reti all’Olimpico contro il Verona riesce ad acciuffare il 2-2 finale. Punti salvezza importanti per la Sampdoria, che a Marassi batte 2-0 l’Empoli grazie alla doppietta dell’eterno Quagliarella. Prosegue l’ottimo momento della Fiorentina, che battendo 1-0 l’Atalanta si candida seriamente per un posto in Europa. Termina 1-1 lo scontro salvezza tra Venezia e Genoa, un pari che non serve a nessuno. Identico risultato tra Udinese e Lazio. Chiudono il turno Bologna – Spezia e Cagliari – Napoli, con gli azzurri che in caso di vittoria raggiungerebbero il Milan al primo posto.