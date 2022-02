Serie A – Frenano ancora le milanesi, il Napoli vince e aggancia la vetta

Frenano ancora Inter e Milan nella 27° giornata di campionato, ne approfitta il Napoli. I nerazzurri non vanno oltre lo 0-0 a Marassi contro il Genoa mentre i rossoneri vengono bloccati sull’1-1 dall’Udinese a San Siro. Il Napoli sbanca l’Olimpico battendo 2-1 la Lazio in extremis e agguanta il Milan in testa alla classifica. Continua a correre la Juventus, che vince 3-2 ad Empoli e consolida il quarto posto. Si ferma invece la Fiorentina, che nel finale perde 2-1 sul campo del Sassuolo. Successo sul filo di lana per la Roma, che vince a 1-0 La Spezia in pieno recupero salendo al sesto posto. Termina 1-1 il match tra Salernitana e Bologna. Tre punti salvezza pesantissimi per il Cagliari, che da’ seguito all’ottimo momento di forma imponendosi per 2-1 sul campo del Torino. Un successo che vale il sorpasso sul Venezia, che resta terz’ultimo dopo il 3-1 incassato a Verona. Chiude il turno il confronto tra Atalanta e Sampdoria.