Serie A – Frena l’Inter, Juventus campione d’inverno. Vola la Lazio

Ultima giornata del girone di andata in Seria con la Juventus che si laurea campione d’inverno grazie al colpo esterno all’Olimpico contro la Roma e al pari interno dell’Inter. I bianconeri battono 2-1 una Roma al secondo ko casalingo consecutivo, mentre i nerazzurri di Conte non vanno oltre l’1-1 a San Siro contro l’Atalanta, che spreca anche un penalty. Non si ferma più la Lazio. I biancocelesti battono 1-0 il Napoli e conquistano la decima vittoria di fila. Per gli uomini di Gattuso classifica sempre più deludente e zona Europa ancora lontana. Quarta sconfitta consecutiva per il Cagliari, che perde 2-0 in casa contro il Milan trascinato da Ibrahimovic, al primo gol del suo nuovo corso rossonero. Vince ancora il Torino, che si impone per 1-0 sul Bologna e vede la zona Europa League a soli due punti. Terzo successo consecutivo per l?udinese, che alla dacia Arena rifila un netto 3-0 al Sassuolo di De Zerbi. In chiave salvezza tre punti pesanti per la Sampdoria, che a Marassi travolge 5-1 il Brescia. Resta fanalino di coda la Spal, che perde 1-0 al Franchi contro la Fiorentina. I viola tornano alla vittoria dopo otto giornate. Resta in zona retrocessione il Genoa, che dopo il vantaggio iniziale si fa rimontare dal Verona e perde 2-1 al Bentegodi. Chiude il turno il Monday night tra Parma e Lecce.