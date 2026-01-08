A Parma l’Inter prende subito in mano la gara, crea occasioni e si ferma due volte sulla traversa, colpita da Bisseck da fuori area e da Esposito sotto porta. Prima del riposo la rete del vantaggio di Dimarco, prima annullata per segnalazione del guardalinee per fuorigioco e poi concessa dopo verifica del Var. Il Parma si vede con l’incrocio dei pali colpito da Ondrejka. Nella nebbia del Tardini gli ospiti gestiscono la ripresa sfiorando il raddoppio con Esposito, Lautaro Martinez e Sucic, trovandolo nel finale di gara con Thuram.

Il Napoli si ferma sul 2 – 2 casalingo contro l’Hellas Verona. Gara che vira in favore dei gialloblù che si portano sul doppio vantaggio grazie allo splendido colpo di tacco di Frese al quarto d’ora e al raddoppio di Orban su rigore alla mezz’ora. Nella ripresa la rimonta parziale della squadra di Conte, che agguanta il pareggio con un colpo di testa di McTominay al 54′ e una bella girata di prima di Di Lorenzo all’82’.