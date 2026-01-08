La formazione di Chivu, in attesa della partita del Milan di oggi, si porta a +4 sulle squadre di Allegri e Conte.
A Parma l’Inter prende subito in mano la gara, crea occasioni e si ferma due volte sulla traversa, colpita da Bisseck da fuori area e da Esposito sotto porta. Prima del riposo la rete del vantaggio di Dimarco, prima annullata per segnalazione del guardalinee per fuorigioco e poi concessa dopo verifica del Var. Il Parma si vede con l’incrocio dei pali colpito da Ondrejka. Nella nebbia del Tardini gli ospiti gestiscono la ripresa sfiorando il raddoppio con Esposito, Lautaro Martinez e Sucic, trovandolo nel finale di gara con Thuram.
Il Napoli si ferma sul 2 – 2 casalingo contro l’Hellas Verona. Gara che vira in favore dei gialloblù che si portano sul doppio vantaggio grazie allo splendido colpo di tacco di Frese al quarto d’ora e al raddoppio di Orban su rigore alla mezz’ora. Nella ripresa la rimonta parziale della squadra di Conte, che agguanta il pareggio con un colpo di testa di McTominay al 54′ e una bella girata di prima di Di Lorenzo all’82’.
Ancora una vittoria per l’Atalanta che continua a scalare la classifica grazie a 4 vittorie nelle ultime 5 partite. Al Dall’Ara, priva di Scamacca infortunato e Lookman impegnato con la Nigeria, decide una doppietta di Krstovic, ancora a segno due volte in trasferta come aveva fatto a inizio stagione a Torino. Sorpasso in classifica degli orobici proprio a danno del Bologna, che prosegue il suo periodo no, con la vittoria che manca ormai da 6 giornate.
Nella altre due partite serali Lazio e Fiorentina impattano 2 – 2, mentre l’Udinese vince in trasferta in casa del Torino. Il risultato si sblocca a inizio ripresa in entrambe le gare: all’Olimpico ci pensa Cataldi con un tiro di precisione dopo una bella triangolazione con Vecino, all’Olimpico Grande Torino, negli stessi istanti, rompe l’equilibrio il quinto gol in campionato di Zaniolo, col raddoppio di Ekkelenkamp nel finale di partita (a poco serve poi la rete di Casadei nel recupero). A Roma invece la Fiorentina riesce a ribaltare il risultato, col pareggio realizzato quasi subito da Gosens con un diagonale di sinistro e il gol di Gudmundsson allo scadere su rigore. Quando Vanoli assapora i tre punti arriva un altro penalty, realizzato da Pedro, a fissare il definitivo pareggio al 95′.
