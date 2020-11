Serie A – Frena il Milan, la Lazio blocca la Juve. Ok Napoli e Roma, pari Inter

La settima giornata di Serie A certifica che la Juventus continua a balbettare. I bianconeri pareggiano 1-1 all’Olimpico contro la Lazio, con i biancocelesti che trovano il pari in pieno recupero con il solito Caicedo in risposta al gol di Ronaldo. Terzo pareggio nelle ultime quattro gare per gli uomini di Pirlo, che faticano a trovare gioco e identità. Frena il Sassuolo, che non va oltre lo 0-0 casalingo contro l’Udinese ma resta secondo da solo. Identico risultato al Tardini tra Parma e Fiorentina, con la panchina di Iachini che resta traballante. Continua a stentare l’Inter, che pareggia 1-1 con l’Atalanta. Un solo successo per la squadra di Conte nelle ultime cinque partite. Bene invece la Roma, che sconfigge 3-1 il Genoa a Marassi portandosi al terzo posto a pari punti con il Napoli. Gli azzurri dimenticano il ko interno con il Sassuolo ed espugnano il Dall’Ara battendo 1-0 il Bologna. Fallisce l’allungo in vetta il Milan, che a San Siro viene fermato sul 2-2 dal Verona con il pari raggiunto nei minuti di recupero. Il Cagliari batte 2-0 la Sampdoria e agguanta proprio i doriani al decimo posto in classifica. In zona salvezza arriva il pesante quarto ko consecutivo per il Benevento nello scontro diretto con lo Spezia. I liguri rifilano un netto 3-0 agli uomini di Inzaghi e si allontanano dai bassifondi della classifica. Termina a reti bianche il match tra Torino e Crotone.