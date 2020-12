Serie A – Frena il Milan, Inter a -1. Pari tra Juve e Atalanta

Il turno infrasettimanale valevole per la 12° giornata di Serie A si apre con tre pareggi negli anticipi. Finisce a reti bianche il match tra Udinese e Crotone, con i friulani che si fermano dopo tre successi di fila. Pareggio per 1-1 nel derby degli Inzaghi tra Benevento e Lazio, con i biancocelesti che faticano a trovare continuità e restano ai margini dell’alta classifica. Identico risultato nella gara tra Juventus e Atalanta. I bianconeri sprecano un penalty con Ronaldo in una partita con entrambi i portieri protagonisti. Tanti pareggi anche nelle partite del mercoledì sera. Il Genoa blocca il Milan sul 2-2 a Marassi, ne approfitta l’Inter che battendo 1-0 il Napoli si porta a -1 dai rossoneri. Il Sassuolo pareggia 1-1 a Firenze e agguanta gli azzurri a quota 23 punti. Scialbo 0-0 tra Parma e Cagliari, 2-2 tra Spezia e Bologna con i rossoblù che pareggiano nel finale sbagliando anche un rigore. Colpo esterno della Sampdoria, che vince 2-1 in casa del Verona. Chiude il turno il posticipo Roma-Torino.