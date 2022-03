Serie A – Frena ancora l’Inter, non sbagliano Napoli e Milan

La lotta scudetto si infiamma sempre di più con l’Inter che frena ancora e Napoli e Milan che continuano a correre. I nerazzurri, sempre con una gara da recuperare, non vanno oltre l’1-1 in casa contro la Fiorentina e scivolano a -6 dai rossoneri che si impongono 1-0 a Cagliari. Inseguono gli uomini di Spalletti, che grazie al 2-1 in rimonta all’Udinese restano a -3 dalla vetta. Negli anticipi del venerdì torna alla vittoria il Genoa, che piega 1-0 il Torino a Marassi provando a riaccendere le speranze salvezza. Vittoria larga per il Sassuolo, che in casa travolge 4-1 lo Spezia. In coda vittoria pesante per la Sampdoria, che vince 2-0 in casa del Venezia e si mette a distanza di sicurezza. Termina 1-1 il confronto tra Empoli e Verona. Continua a macinare punti la Juventus, che batte 2-0 la Salernitana e si porta ad un solo punto dall’Inter terza. Grande vittoria per la Roma di Mourinho, che si aggiudica il derby della Capitale rifilando un netto 3-0 alla Lazio. I giallorossi salgono al quinto posto scavalcando proprio i biancocelesti. Successo infine anche per l’Atalanta, che piega 1-0 il Bologna al Dall’Ara e resta a -8 dalla zona Champions con una gara da recuperare.