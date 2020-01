Serie A – Frena ancora l’Inter, la Juventus va a +4. Lazio rullo compressore, cola a picco il Napoli

L’Inter non sa più vincere. Gli uomini di Conte vengono bloccati sull’1-1 a Lecce e scivolano a -4 dalla Juventus, che batte 2-1 un coriaceo Parma provando così una mini fuga. Undicesima vittoria consecutiva in campionato per la Lazio, che travolge 5-1 la Sampdoria all’Olimpico e si porta a -2 dai nerazzurri secondi con una gara ancora da recuperare. Torna a sorridere la Roma, che dopo due ko di fila batte 3-1 a Marassi un Genoa sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere. Cola a picco invece il Napoli. Gli azzurri perdono 2-0 in casa contro la Fiorentina al culmine di una crisi senza fine, che nemmeno il cambio in panchina sta riuscendo a frenare. Seconda vittoria consecutiva per il Milan, che batte nel finale 3-2 l’Udinese e si rilancia a ridosso della zona Europa League. In coda pareggio per il Brescia, che impatta 2-2 in casa col Cagliari. Tre punti importanti invece per il Sassuolo, che in rimonta si impone per 2-1 sul Torino. Termina 1-1 il match del Dall’Ara tra Bologna e Verona. Chiude il turno il confronto tra Atalanta e Spal.