Serie A – Frena ancora la Juventus, Atalanta ko. Bene Napoli e Inter

Nella quinta giornata di Serie A perde ancora l’Atalanta e frena di nuovo la Juventus. Gli uomini di Gasperini cadono 3-1 in casa contro la Sampdoria pagando a caro prezzo le fatiche di Champions. Per i blucerchiati arriva così la terza vittoria consecutiva. Gli uomini di Pirlo deludono ancora e dopo il pareggio di Crotone impattano 1-1 in casa contro il Verona. Ancora gol e spettacolo per il Sassuolo, che impatta 3-3 contro il Torino in rimonta. Primo punto per i granata, restano imbattuti ed in alta quota i neroverdi di De Zerbi. Torna al successo dopo tre partite la Lazio, che dopo l’exploit di Champions batte 2-1 il Bologna all’Olimpico. Sorride anche l’Inter dopo la delusione derby. I nerazzurri si impongono per 2-0 sul Genoa a Marassi ritrovando i tre punti dopo due gare. Nel lunch match seconda vittoria di file per il Cagliari, che sconfigge 4-2 il Crotone. Sa solo vincere il Napoli, che fa suo il derby con il Benevento con un 2-1 in rimonta. Finisce 2-2 il confronto del Tardini tra Parma e Spezia, con i ducali che agguantano il pari con un penalty in pieno recupero. Torna al successo la Fiorentina, che al Franchi batte 3-2 l’Udinese. Chiude il programma della quinta giornata il match di San Siro tra Milan e Roma.