Serie A – Figuraccia Juventus, frenata Atalanta. Vincono le altre big

Clamorosa sconfitta interna della Juventus nella prima gara senza Cristiano Ronaldo, volato a Manchester sponda United. I bianconeri perdono 1-0 contro la matricola Empoli continuando a deludere dopo il pareggio di Udine. La cura Allegri per ora non sta funzionando. Volano a punteggio pieno invece Inter, Lazio, Napoli, Roma e Milan. I nerazzurri battono 3-1 il Verona, in rimonta, al Bentegodi grazie alla doppietta nel finale del neo acquisto Correa. I biancocelesti di Sarri asfaltano 6-1 lo Spezia all’Olimpico trascinati da Immobile, autore di una tripletta. Gli uomini di Spalletti sbancano Marassi battendo 2-1 il Genoa. I giallorossi di Mourinho travolgono 4-0 la Salernitana all’Arechi mentre il Milan rifila un pesante 4-1 al Cagliari. Resta all’asciutto l’Atalanta, che non va oltre lo 0-0 in casa contro il Bologna. Primi tre punti per la Fiorentina, che al Franchi piega 2-1 il Torino. Vittoria anche per l’Udinese, che rifila un secco 3-0 al Venezia. Termina a reti bianche il confronto tra Sassuolo e Sampdoria.