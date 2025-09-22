Foto LaPresse

Serie A – Derby alla Roma, Como corsaro a Firenze. Atalanta e Inter recuperano posizioni

C`è la firma di Lorenzo Pellegrini, tornato a sorpresa tra i titolari, sul derby di Roma. L`ex capitano, lanciato dall`inizio nella mischia da Gasperini, ripaga la fiducia del tecnico con l`interno destro che decide la stracittadina al 38`. Prima del gol decisivo ci aveva provato di più la Lazio, imprecisa però nelle conclusioni dal limite di Pedro e Tavares. Nella ripresa la pressione dei biancocelesti alla ricerca del pari produce l`occasione più clamorosa sui piedi di Dia, che davanti a Svilar calcia alto sulla traversa. Finale incandescente, con l`espulsione di Belahyane, poi l`incrocio dei pali colpito da Cataldi con un tiro a giro dal limite, infine il cartellino rosso per proteste a partita finita di Guendozi.

A San Siro un Inter determinata a interrompere la serie di sconfitte in campionato si impone sul Sassuolo 2 – 1. Vantaggio siglato da Dimarco al quarto d`ora, con il sinistro dell`esterno di Chivu innescato da una bella intuizione di Sucic, poi Thuram e Esposito non riescono a finalizzare la mole di lavoro prodotto dai compagni, cosicchè serve un miracolo di Martinez, su colpo di testa di Pinamonti allo scoccare dell`ora di gioco, per difendere il vantaggio fin lì conseguito. Dall`altra parte si esalta Muric su una rovesciata in area piccola di Esposito e su un tiro a botta sicura di Carlos Augusto. Finale ricco di colpi di scena: Carlos Augusto, con la complicità determinante di un difensore, porta i suoi sul 2 – 0, Cheddira accorcia le distanze, Frattesi allunga nuovamente, ma interviene il Var ad annullare la rete. Finisce 2 – 1, con prova convincente di entrambe le squadre.

A Firenze brilla ancora la luce di Nico Paz, che non segna, ma entra in entrambi i gol che portano alla prima vittoria fuori casa dei lariani. A passare per primi sono i viola, a segno dopo soli 6` con Mandragora che riprende e deposita in gol la sua punizione respinta in prima battuta dalla barriera. Dopo una fase di sbandamento la banda di Fabregas piano piano prende le misure a quella di Pioli, e prima dell`intervallo si avvicina al pareggio con Morata. Nella ripresa gli ospiti ribaltano il match, con Kempf che pareggia di testa e Addai che in pieno recupero sorprende De Gea sul suo palo con un violento rasoterra.

A Torino l`Atalanta, con diversi cambi dopo la gara di coppa, ci mette un tempo a domare il Torino. Sugli scudi Krstovic (autore di una doppietta), affiancato nel tabellino da Sulemana a comporre le tre reti che stendono i granata in 8 minuti definiti da Baroni di “black-out”. Nella ripresa i bergamaschi controllano il risultato che non cambia più perchè Carnesecchi prima ferma in uscita bassa Simeone lanciato a rete e poi neutralizza un rigore di Zapata. Altra nota positiva per Juric il ritorno in campo nel finale di Lookman.

Finisce senza reti allo Zini il derby tra Cremonese e Parma. Pari che pesa in modo diverso su una squadra ancora priva di sconfitte e su una ancora alla ricerca della prima vittoria. Il palo colpito con un colpo di testa da Pellegrino in avvio di partita resta la migliore occasione da rete dell`incontro.