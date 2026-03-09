Fonte lega Serie A

Serie A – Derby al Milan, rossoneri a -7 dalla vetta

Il Milan si porta a – 7 dalla vetta mantenendo aperta la corsa al titolo. La squadra di Allegri, nella giornata in cui si avvicina all’Inter, guadagna anche un rassicurante margine sulla quinta in classifica, scivolata a -9 con la sconfitta della Roma a Marassi. Sfida tirata e risolta dalla rete di Estupinan al minuto 35.

Derby vivace fin dai primi secondi, quando un disimpegno errato di Sommer dà la possibilità a Modric di calciare indisturbato dal limite sfiorando il palo. Dopo una fase caratterizzata da tanti duelli in mezzo al campo il match si accende poco dopo la mezz’ora. Prima Mkhitaryan parte dalla linea di centrocampo e si invola verso la porta avversaria, sparando però addosso a Maignan una volta entrato in area dopo la lunga percussione centrale. Passano pochi secondi e sul ribaltamento di gioco Fofana trova il corridoio perfetto per lanciare a rete Estupinan, puntuale nella conclusione sotto la traversa. L’Inter sbanda, ma i rossoneri falliscono il raddoppio con Fofana e Saelemaekers. La ripresa si apre con gli errori sottoporta di Leao e Dimarco, più grave quello del nerazzurro, liberato a centro area da Mkhitaryan. I due allenatori ricorrono ai cambi, Allegri sostituisce in due monenti la coppia d’attacco Leao – Pulisic, Chivu ricorre a Dumfries e Sucic, ma i nerazzurri riescono solo a collezionare diversi angoli senza arrivare ad impensierire seriamente l’estremo rossonero.