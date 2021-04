Serie A – Crollo Milan, Inter a +10. Juventus ok, è bagarre in coda

Cade il Milan, piccolo passo verso lo scudetto per l’Inter. Nel turno infrasettimanale valevole per la 32° giornata di Serie A gli uomini di Conte non vanno oltre l’1-1 in casa dello Spezia ma volano a +10 sui rossoneri, sconfitti a sorpresa per 2-1 dal Sassuolo a San Siro. Sorride la Juventus, che in rimonta batte 3-1 un Parma ormai ad un passo dalla retrocessione aritmetica. Stessa sorte per il Crotone, che perde 1-0 in casa contro la Sampdoria. Riaccende invece le speranze salvezza il Cagliari, che vince 1-0 ad Udine e conquista la seconda vittoria consecutiva portandosi a soli tre punti dalla coppia formata da Torino e Benevento. I granata pareggiano 1-1 a Bologna mentre i sanniti impattano 2-2 a Marassi contro il Genoa e sentono ora il fiato sul collo dei sardi. Tre punti vitali infine per la Fiorentina, che si impone per 2-1 a Verona e prende una boccata d’ossigeno. Chiudono il turno gli incroci Champions Roma-Atalanta e Napoli-Lazio.