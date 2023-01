Serie A – Crollano Juventus e Milan, il Napoli scappa a +13

Allunga ancora il vetta il Napoli. Gli azzurri battono 2-1 la Roma al Maradona e vola a +13 sulla seconda. Un distacco così ampio alla 20° giornata non si era mai visto nell’era dei tre punti. Clamorosi ko interni per Juventus e Milan. I bianconeri perdono 2-0 con il Monza e vengono scavalcati in classifica dai brianzoli. Fanno molto peggio i rossoneri, che incassano un pesantissimo 5-2 a San Siro contro il Sassuolo e dicono definitivamente addio alle speranze scudetto. Due punti e 13 gol subiti nelle ultime quattro gare, sono i numeri impietosi della crisi rossonera. Frena la Lazio, che non va oltre l’1-1 all’Olimpico contro l’Udinese. Il Bologna batte 2-0 lo Spezia al Dall’Ara e consolida la tranquilla posizione di metà classifica. Torna al successo la Salernitana, che vince 2-1 in casa del Lecce facendo un bel balzo in avanti verso la salvezza. Scoppiettante pareggio per 2-2 tra Empoli e Torino, con i toscani avanti di due reti che si fanno rimontare nella parte finale della gara dai granata. Dopo il ko di domenica scorsa l’Inter si rialza e batte 2-1 la Cremonese in trasferta. Non stecca l’Atalanta, che batte 2-0 una Sampdoria sempre più in crisi. Chiude il turno Udinese – Verona.