Serie A – Crisi Juventus, Inter e Roma ko. Napoli e Atalanta in vetta

Ben tre vittorie esterne negli anticipi della settima giornata di Serie A. Apre il Lecce che si impone per 2-1 in casa della Salernitana. L’Empoli piega 1-0 il Bologna al Dall’Ara rendendo amaro l’esordio di Thiago Motta sulla panchina rossoblu. Con lo stesso risultato il Sassuolo vince sul campo del Torino. Continua la crisi della Sampdoria, che perde 2-1 il derby con lo Spezia restando con soli due punti in piena zona retrocessione. Clamorose le sconfitte di Inter e Juventus. I nerazzurri perdono 3-1 in casa dell’Udinese, vera sorpresa di questo inizio di campionato. È notte fonda per gli uomini di Allegri, che perdono 1-0 a Monza. Due punti nelle ultime tre gare e crisi nera in casa bianconera. Non stecca la Lazio, che travolge 4-0 la Cremonese in trasferta. Torna a sorridere la Fiorentina grazie alla vittoria per 2-0 in casa contro il Verona. Cade tra le mura amiche la Roma. All’Olimpico l’Atalanta piega 1-0 i giallorossi e resta in vetta alla classifica insieme al Napoli, vittorioso per 2-1 a San Siro nel big match della giornata.