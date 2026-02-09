Fonte lega Serie A

Serie A – Cinque gol dell’Inter a Sassuolo, pari scoppiettante tra Lazio e Juve

Nel derby emiliano il Bologna crea, ma è il Parma a vincere la partita conquistando punti importanti in zona salvezza. Il primo episodio della gara è il cartellino rosso al 22′ per Pobega a seguito di un fallo su Keita. Nonostante l’inferiorità numerica nella ripresa il Bologna resta ordinato e crea una buona occasione con Dallinga che da buona posizione calcia però alto. Al 70′ torna la parità numerica a seguito dell’espulsione di Troilo per somma di ammonizioni. A un minuto dal 90′ Orsolini prova il tiro al volo, ma è il palo a negargli la gioia del gol. La rete la trova invece il Parma grazie al preciso tiro di Ordonez che supera Skorupski e regala la vittoria al Parma al 94′.

Allo stadio “Via del Mare” bastano 5 minuti al Lecce per trovare la rete del vantaggio, con il primo gol di Gandelman che approffitta di un errore di Solet. Il pareggio dell’Udinese arriva al 26′ ed è proprio Solet a firmare la rete, realizzando il calcio di rigore assegnato per fallo di Gaspar su Zemura. Nella ripresa è il Lecce a cercare il gol con maggiore insistenza e all’88’ ci va vicino col tiro di Stulic che colpisce la traversa. Due minuti dopo gli sforzi dei padroni di casa vengono premiati, con Banda che realizza alla perfezione un calcio di punizione, mettendo la palla sotto l’incrocio dei pali.

A Sassuolo l’Inter domina la gara e si impone con un netto 5-0. La prima rete porta la firma di Bisseck che appoggia in gol di testa un preciso cross di Dimarco. Al 28′ è ancora Dimarco a mettere in mezzo il pallone che questa volta viene depositato in rete da Thuram. L’Inter non si ferma e al 50′ è Lautaro Martinez a firmare il 3-0 con una precisa conclusione da centro area. Tre minuti dopo il terzo assist di Dimarco, questa volta direttamente da calcio d’angolo, porta al gol di Akanji. All’88’ c’è gloria anche per Luis Henrique che approfitta di un’uscita non perfetta di Muric per firmare il 5-0 che chiude la gara.

Gara ricca di occasioni in casa della Juventus, dove i bianconeri e la Lazio creano tanto, dando vita a un 2-2 dove non sono mancate le emozioni. Nel primo tempo sembrano essere i ragazzi di Spalletti a poter andare in vantaggio, ma nel recupero passa la Lazio, con la rete di Pedro che riceve palla da Maldini e batte Di Gregorio, complice anche una deviazione di Bremer. La ripresa si apre come si era chiuso il primo tempo e dopo solo tre minuti Isaksen si invola sul filtrante di Cataldi e di destro firma il 2-0. La Juventus si riversa in attacco e al 60′ accorcia le distanze con il gol del solito McKennie, bravo a mettere in rete di testa un preciso cross di Cambiaso. Al 71′ Juventus vicino al pareggio con Bremer, anticipato da Nuno Tavares al momento di appoggiare il pallone in gol a porta vuota. A tre minuti dal novantesimo Noslin potrebbe chiudere la gara, ma da ottima posizione calcia altissimo. Gli sforzi dei bianconeri vengono premiati definitivamente al 95′ grazie alla rete di Kalulu, che si inserisce alla perfezione in area di rigore e di testa tramuta in gol un perfetto cross di Boga per il 2-2 finale.