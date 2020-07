Serie A – Cadono Lazio e Juventus, Atalanta implacabile

Nella 31° giornata cadono a sorpresa Juventus e Lazio. I biancocelesti perdono ancora dopo il brutto ko interno di domenica con il Milan. Al Via del Mare di Lecce festeggiano i salentini, che vincono 2-1 guadagnando tre punti d’oro in chiave salvezza. I bianconeri non ne approfittano e a San Siro incassano un rocambolesco 4-2 per mano del Milan. I rossoneri sotto di due reti si scatenano e mantengono aperto il campionato. Sale al terzo posto l’Atalanta, che batte 2-0 la Sampdoria e scavalca l’Inter, impegnata domani a Verona. Torna al successo la Roma, che in rimonta si impone per 2-1 sul Parma, quarta sconfitta di fila per i ducali. In zona retrocessione si complica la situazione del Genoa, che dopo il ko interno per 2-1 contro il Napoli viene scavalcato dal Lecce e si ritrova terz’ultimo. Boccata d’ossigeno per il Torino, che dopo lo svantaggio iniziale batte 3-1 il Brescia. Nello scontro tra due squadre libere da problemi di classifica il Sassuolo sbanca il Dall’Ara battendo 2-1 il Bologna. Scialbo 0-0 tra Fiorentina e Cagliari.