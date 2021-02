Serie A – Cade il Milan, sorpasso Inter. Il Napoli piega la Juve, ok Roma e Atalanta

La 22° giornata di Serie A fa registrare il clamoroso passo falso del Milan, che perde 2-0 in casa del sempre più sorprendente Spezia dei ragazzi terribili di Italiano. Ne approfitta l’Inter, che battendo 3-1 la Lazio scavalca i rossoneri e vola al primo posto a +1. Non va meglio alla Juventus, che cade 1-0 al Maradona contro il Napoli. Con un rigore di Insigne Gattuso scaccia via le streghe e raccoglie tre punti pesantissimi per morale e corsa Champions. Negli altri due anticipi della giornata il Torino inanella il quinto pareggio di fila impattando 0-0 in casa contro il Genoa. Finisce in pareggio anche il confronto del Dall’Ara tra Bologna e Benevento, un 1-1 che tutto sommato fa contente entrambe le squadre. Torna al successo la Roma, che rifila un secco 3-0 all’Udinese e mantiene il terzo posto in classifica. Vittoria importante in ottica Champions anche per l’Atalanta, che nel finale batte 1-0 il Cagliari grazie al gol del solito Muriel. Sardi sempre terz’ultimi, a -2 dalla salvezza in attesa dalla gara di domani tra Verona e Parma. Vince anche la Sampdoria, che a Marassi si impone 2-1 sulla Fiorentina. Sempre più ultimo il Crotone, che perdendo 2-1 in casa contro il Sassuolo incappa nella quarta sconfitta consecutiva.