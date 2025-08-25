Fonte legaseriea.it

Serie A – Buona partenza per Como e Juve, pari per Atalanta e Fiorentina

Le squadre di Fabregas e Tudor debuttano con una vittoria in casa, mentre partono con un pareggio Pioli alla guida della Fiorentina e Juric sulla panchina dell`Atalanta.

Como dominante nella prima frazione, trascorsa a lungo nella metà campo della Lazio. Provedel si esalta su Vojvoda al 20` e rischia su un colpo di testa terminato a fil di palo di Rodriguez poco prima dell`intervallo. Nella ripresa sale in cattedra Nico Paz: al 47` serve un delizioso assist verticale per Douvikas che infila il portiere ospite in uscita, al 73` disegna su punizione una splendida parabola. Gara che va in archivio come prima volta assoluta di un arbitro che spiega al pubblico la decisione di annullare un gol, nello specifico per il fuorigioco di Castellanos.

In serata gara bloccata nei primi quarantacinque a Torino, dove David si muove molto, ma viene poco rifornito dai compagni. Ci prova Conceicao con un colpo di testa, ma è l`unica palla gol nitida dei bianconeri che concludono senza precisione nella prima parte di gara. Parma che apre la ripresa con una clamorosa occasione per Pellegrino, murato davanti alla porta sguarnita da una spaccata di Bremer. La reazione dei padroni di casa è affidata ai piedi di Yildiz, pericoloso due volte (palo dopo deviazione nella seconda) e poi decisivo nell`assist che manda in rete David per il vantaggio al 59`. La partita per la squadra di Tudor potrebbe complicarsi dal minuto 83` con l`espulsione di Cambiaso per fallo di reazione, ma dopo pochi secondi dal cartellino rosso ci pensa Vlahovic a chiudere il match siglando il raddoppio, ancora su splendido assist di un determinante Yildiz.

Debutto in salita per Juric che va al riposo sotto di un gol per la sfortunata autorete di Hien poco prima della mezz`ora. Davanti gran movimento di Maldini e De Ketelaere, alla ricerca del passaggio smarcante per Scamacca. C`è però Carnesecchi a tener vivi i suoi, con una splendida parata di riflessi su Moreo. A inizio ripresa ci pensa Scamacca a riportare in equilibrio il risultato con un destro a giro sul secondo palo. Lo stesso centravanti orobico colpisce un legno della porta poco dopo. Prima di uscire per lasciar posto a Sulemana, Maldini chiama Semper alla parata salva risultato. Resterà l`ultima palla gol degli atalantini che nell`assalto finale non riescono a scardinare l`ottimo meccanismo difensivo predisposto da Gilardino.

A Cagliari primo tempo di equilibrio, con i sardi vicini alla rete con una girata di testa di Folorunsho, fermato da un ottimo intervento in coabitazione tra De Gea e Gosens. Le reti del pareggio finale, entrambe con un colpo di testa, arrivano nel secondo tempo. Sblocca Mandragora al 68`, in quello che di fatto è il primo tiro nello specchio dei viola. Poi la Fiorentina potrebbe chiudere il match con Kean, poco lucido nelle sue opportunità, e nel recupero arriva la beffa per la squadra di Pioli, raggiunta da un perfetto inserimento in area di Luperto.