Serie A – Botta e risposta tra Juventus e Inter, Lazio terzo incomodo. Flop Roma, frena l’Atalanta

La Juventus chiama e l’Inter risponde, la Lazio c’è sempre. I bianconeri battono 3-0 la Fiorentina all’Allianz Stadium al termine di una gara ricca di polemiche per due rigori assegnati ai bianconeri. Nel posticipo domenicale i nerazzurri sbancano Udine restando a -3 dagli uomini di Sarri. Continua a macinare gol e punti la Lazio, che all’Olimpico travolge 5-1 la Spal e mercoledì, in caso di vittoria nel recupero contro il Verona, avrà l’opportunità di portarsi a -2 dalla vetta. In zona Champions crolla la Roma, che perde malamente per 4-2 a Sassuolo. Non ne approfitta completamente l’Atalanta, che viene bloccata in casa sul 2-2 dal Genoa e aggancia i giallorossi al quarto posto. E’ bagarre per la corsa al sesto posto. Finisce 2-2 lo scontro diretto tra Cagliari e Parma, pareggio per 1-1 tra Milan e Verona. A San Siro gli scaligeri fermano i rossoneri reduci da tre successi di fila. In zona salvezza ko per il Brescia, che dopo il 2-1 in rimonta incassato a Bologna resta ultimo a pari punti con la Spal. Arriva la prima vittoria casalinga in campionato per il Lecce, che rifila un netto 4-0 al Torino e si porta a +3 sul Genoa terz’ultimo. Chiude il turno il Monday night tra Sampdoria e Napoli.