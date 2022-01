Serie A – Atalanta travolgente, vincono Inter, Milan, Napoli e Juventus

Torna in campo la Serie A dopo la tormentata giornata di campionato dell’Epifania condizionata dalle quattro partite non disputate causa Covid. Vince il Milan, che rifila un netto 3-0 al Venezia. I rossoneri restano a -1 dall’Inter, che batte 2-1 la Lazio e difende il primato. Non steccano Napoli ed Atalanta. Gli azzurri piegano 1-0 la Sampdoria mentre gli orobici dilagano ad Udine travolgendo 6-2 i friulani. Rocambolesca vittoria della Juventus, che vince 4-3 in casa della Roma e resta in scia Champions League. Il Sassuolo asfalta 5-1 l’Empoli al Castellani e sale al nono posto. In coda pesantissima vittoria dello Spezia, che si aggiudica per 1-0 il derby ligure con il Genoa inguaiando gli uomini di Shevchenko. Tre punti anche per la Salernitana, che si impone 2-1 in casa del Verona provando a riaccendere le speranze salvezza. A chiudere il turno Torino – Fiorentina e Cagliari Bologna.