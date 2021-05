Serie A – Atalanta in Champions, il Milan spreca. Vincono Juventus e Napoli, Benevento nei guai

Atalanta in Champions League, il Milan spreca il match point qualificazione, Spezia e Cagliari salve. Questi i fatti salienti della penultima giornata di Serie A, che vede i bergamaschi raggiungere la terza qualificazione consecutiva in Champions grazie al 4-3 rifilato al Genoa a Marassi. Festa anche in casa Spezia, che vince 4-1 lo scontro diretto con il Torino e centra la permanenza in A con una giornata di anticipo. I granata ora dovranno almeno pareggiare con la Lazio nel recupero del 18 maggio per evitare di giocarsi la salvezza nello scontro diretto con il Benevento. I sanniti vengono beffati dal Crotone in pieno recupero e pareggiano 1-1. Gli uomini di Inzaghi sono a -3 dal Torino e devono sperare di poter arrivare ancora in vita allo scontro diretto di domenica. Con il risultato del Vigorito salvezza aritmetica anche per il Cagliari, che ferma il Milan sullo 0-0 a San Siro. Lotta Champions sempre aperta con la Juventus che batte 3-2 l’Inter ma resta a -1 da Milan e Napoli. Azzurri vittoriosi per 2-0 al Franchi contro la Fiorentina, ora basta una vittoria sul Verona all’ultima per strappare il pass Champions. Si complicano la vita invece i rossoneri, che a Bergamo rischieranno tutto. Dice addio al sogno quarto posto invece la Lazio, che perde 2-0 nel derby contro la Roma. Vittoria esterna per la Sampdoria, che batte 1-0 l’Udinese in un match tra due squadre che non avevano più nulla da chiedere al campionato. Domani il posticipo tra Verona e Bologna.