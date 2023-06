Serie A – Atalanta e Roma in Europa League, Verona e Spezia allo spareggio salvezza

Cala il sipario sul campionato di Serie A. La Lazio chiude al secondo posto grazie al successo per 2-0 sul campo dell’Empoli. Terzo posto per l’Inter, che piega 1-0 il Torino in trasferta. La Cremonese saluta la massima serie con una vittoria, battuta 2-0 la Salernitana allo Zini. Colpo esterno per la Fiorentina, che batte 3-1 il Sassuolo al Mapei Stadium e conclude il campionato all’ottavo posto in attesa della finale di Conference League. Sarà spareggio salvezza tra Verona e Spezia. Le due squadre restano a pari punti dopo le due sconfitte dell’ultimo turno. Gli scaligeri perdono 3-1 a San Siro con il Milan mentre i liguri cadono 2-1 all’Olimpico contro la Roma. Giallorossi in Europa League, Juventus in Conference dopo il successo per 1-0 in casa dell’Udinese. In Europa League anche l’Atalanta, che travolge 5-2 il Monza. Passerella finale per il Napoli che alza la coppa scudetto al Maradona dopo aver battuto 2-0 la Sampdoria. Vittoria esterna per il Bologna, che in pieno recupero batte 3-2 il Lecce al Via del Mare.