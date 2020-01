Secondigliano – Trovata e sequestrata droga

Sabato sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nei pressi dell’ingresso del Parco dei Pini in via Comunale dei Cavoni, hanno sequestrato una busta di cellophane, parzialmente occultata in una fessura di un muro, con all’interno 16,20 grammi di cocaina, quasi 17 grammi di marijuana e 35 grammi di hashish.