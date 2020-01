Secondigliano – Spacciava droga, arrestato 19enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in piazza Guarino un ragazzo che, dopo aver prelevato qualcosa da un anfratto, si è diretto in via Agello per consegnarla ad una persona in cambio di una banconota.

I poliziotti hanno bloccato il giovane indosso al quale hanno rinvenuto 555 euro mentre, all’interno del nascondiglio ricavato in una gradinata della piazza, hanno sequestrato 73 dosi di marijuana per un peso di circa 100grammi.

Marco Gargiulo, 19enne napoletano con precedenti di Polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.