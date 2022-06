Secondigliano – Picchia il padre, arrestato 32enne

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Regina Margherita hanno notato una persona riversa a terra accanto alla quale vi era una donna la quale ha raccontato che, poco prima, l’anziano padre era stato aggredito dal fratello nella loro abitazione.

I poliziotti, dopo aver richiesto l’intervento di personale del 118, sono entrati nell’appartamento dove hanno sorpreso e bloccato l’uomo accertando che, già in precedenti occasioni, aveva aggredito i propri familiari.

L’uomo, un 32enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.