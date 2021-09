Secondigliano – Forza un distributore, fermato 17enne

Stanotte gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Francesco de Pinedo hanno notato un giovane travisato che stava colpendo la vetrina di un distributore automatico di bevande all’interno di una stazione di servizio il quale, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga.

I poliziotti l’hanno bloccato trovandolo in possesso di un martelletto di emergenza rompivetro e lo hanno denunciato per tentato furto aggravato e danneggiamento; il giovane, un 17enne napoletano, è stato affidato ai genitori.