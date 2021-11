Secondigliano – Aggredisce e chiude fuori casa i genitori, denunciato 52enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazza San Giovanni XXIII per la segnalazione di una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un uomo il quale ha raccontato di essere vittima di comportamenti violenti da parte del figlio che aveva aggredito lui e la moglie, per poi spingerli con forza fuori dall”abitazione.

Gli operatori, con il supporto di personale dei Vigili del Fuoco, sono entrati nell’appartamento e, con difficoltà e dopo una colluttazione, hanno bloccato l’uomo, un 52enne napoletano, denunciandolo per maltrattamenti in famiglia, lesioni, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.