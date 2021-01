Scuola- Il Tar apre in Campania anche le Superiori: in classe dal 1° Febbraio 2021

Il Tar della Campania, accogliendo il ricorso presentato da un gruppo di genitori contro l’ordinanza della Regione, attraverso un provvedimento cautelare , ha disposto che le scuole superiori dovranno aprire con “modalità integrata”. La Regione Campania, pertanto, come si legge nel pronunciamento, dovrà “conformarsi a quanto prescritto nel citato Dpcm per le scuole secondarie superiori, previa ricognizione degli atti attuativi e proattivi necessari a rendere effettiva la didattica in presenza nei limiti quantitativi, minimi e massimi, prescritti”.

Il rientro in classe dovrà avvenire entro il 1 febbraio 2021.