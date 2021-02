Scontro frontale con un furgone in Via Benedetto Cozzolino: muore motociclista di Torre del Greco

Un terribile incidente è costato la vita ad un centauro torrese di 31 anni. A bordo della sua moto stava percorrendo via Benedetto Cozzolino, ai confini con Ercolano, nei pressi del centro commerciale Le Pendici, quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un furgone. Nulla da fare per il 31 enne che, all’arrivo dei soccorsi era già morto. Sul posto Polizia e Vigili del Fuoco per gli accertamenti di rito e per la ricostruzione della dinamica.