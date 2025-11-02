Scontri Torre del Greco – Academy Puteolana: aggredito il presidente della squadra flegrea Gennaro Esposito

Scontri Torre del Greco – Academy Puteolana: aggredito il presidente della squadra flegrea Gennaro Esposit

“Ferma condanna per quanto accaduto allo stadio Amerigo Liguori, dove alcuni soggetti che nulla hanno a che fare con lo sport hanno selvaggiamente aggredito il presidente della Academy Puteolana, Gennaro Esposito.

Allo stesso tempo, piena solidarietà al dirigente del club di Pozzuoli, che va ricordato è stato anche apprezzato portiere della Turris.

Da ciò che apprendiamo, le forze dell’ordine sono al lavoro per provare ad individuare i responsabili: l’auspicio è che possano essere assicurati alla giustizia e paghino tutte le eventuali responsabilità.” Così il sindaco Mennella sul proprio profilo FB

Foto Fb Francesco Emilio Borrelli