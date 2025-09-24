Scontri di Milano: il Capo della Polizia incontra i poliziotti feriti

Il capo della Polizia Vittorio Pisani ha incontrato, oggi a Milano, nella sede del III Reparto mobile della Polizia di Stato, il personale rimasto ferito durante la manifestazione del 22 settembre scorso.

Il prefetto Pisani ha espresso la sua solidarietà e il sostegno dell’Amministrazione, ringraziando per l’impegno ininterrotto nei difficili e delicati servizi di ordine pubblico.

Il Capo della Polizia ha portato ai feriti la vicinanza del Capo dello Stato, manifestata ieri al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e quella dello stesso Ministro dell’Interno, costantemente vicino ai bisogni delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.