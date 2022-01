Fonte e foto Figc.it

Scomparso Mario Macalli. Gravina: “E’ nella storia della Lega Pro, apprezzato sempre per la sua onestà intellettuale”

“Mario è nella storia della Lega Pro e del calcio italiano, con lui ho condiviso la passione per il professionismo di base e ho apprezzato, anche quando avevamo idee e visioni diverse, la sua onestà intellettuale”: il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, ricorda così l’ex Presidente della Lega Pro Mario Macalli, scomparso oggi.

Macalli, nato a Milano il 19 marzo del 1937, aveva iniziato l’attività di dirigente sportivo nel 1962, ricoprendo il ruolo di vicepresidente del Pergocrema. Da lì, una lunga attività all’interno dei quadri della Lega Nazionale Serie C, della quale era diventato Vice Presidente nel 1986 e poi Presidente nel 1997 e per cinque mandati fino al 2015. Sotto la sua guida, è stata avviata la riforma che ha trasformato l’organo in Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) e gli allora due campionati di C1 e C2 in Prima e Seconda Divisione.

Dal 2009 al 2012, inoltre, è stato vice presidente della FIGC.