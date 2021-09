Scommesse calcio con l’inizio delle coppe l’online vola, ma è tutto il settore a essere in crescita

Il mondo delle scommesse in Italia è in netta ripresa dopo le problematiche del settore retail dovute alla pandemia da covid. Mentre le scommesse calcio online mantengono i loro standard, con l’inizio di Champions League ed Europa League anche le sale hanno ritrovato il grande pubblico. In questo articolo esaminiamo quello che potrebbe essere il trend per le scommesse sportive online e fisiche da qui a fine 2021.

Scommesse sportive calcio, numeri confortanti in questo inizio di stagione

Le scommesse online calcio non conoscono crisi e quello che stiamo vivendo in questo inizio di campionato di Serie A 2021/2022 e di coppe europee è eloquente. I volumi di gioco dei maggiori operatori di scommesse in Italia sono confortanti sia per il settore online che è stabile, sia per quello fisico che è tornato a crescere. Ma se le scommesse online calcio ormai sono una garanzia, quelle terrestri si stanno riprendendo solo grazie alle riaperture dei punti vendita e alla gestione degli accessi tramite green pass. Ecco perché il fatturato delle sale scommesse anche questo autunno e inverno sarà legato all’andamento della curva dei contagi.

Le scommesse nella versione online invece continuano ad attrarre nuovi clienti, questo per vari motivi. L’accesso h24 alle piattaforme web legali che offrono scommesse sportive online è sicuramente uno dei motivi che spinge i giocatori a usare la versione digitale del betting. Ma la comodità e il risparmio del tempo non sono gli unici vantaggi delle scommesse sportive online. Infatti i siti che bancano scommesse calcio offrono anche streaming gratuito e bonus esclusivi. Questi prodotti non sono presenti nelle sale scommesse ed è ovvio che a queste condizioni il mercato dell’online è più avvantaggiato.

Scommesse online calcio e non solo, cosa attenderci da qui a fine anno?

Ma che siano scommesse sportive online o terrestri, il palinsesto resta sempre lo stesso ed è quindi che, giunti a questo punto, è doveroso dare un’occhiata ai maggiori avvenimenti che caratterizzeranno l’autunno e l’inverno del betting. Le scommesse sportive sul calcio la faranno da padrona con un palinsesto davvero ricco pronto ad entrare nel vivo delle maggiori competizioni. Le scommesse calcio su Serie A, Serie B, Champions League ed Europa League, Premier League, Liga, Ligue 1 e Bundesliga saranno come sempre quelle che attireranno di più l’attenzione dei tifosi.

Ma quando si parla di scommesse sportive online non si parla solo di calcio. Infatti in questi mesi vivremo tantissimi eventi importanti legati alle scommesse a 360 gradi. Le scommesse basket ad esempio vedranno l’inizio di Eurolega e NBA. Le scommesse sportive online sui motori vivranno la fase finale della stagione di formula 1 e motogp. Stesso discorso per le scommesse online sul tennis con la ATP finals che, per la prima volta nella storia, si disputeranno in Italia, a Torino. E poi ancora scommesse su football NFL, hockey NHL, pallavolo e su tantissimi altri sport.

Le scommesse sportive online quindi, come abbiamo visto, hanno un grandissimo pregio, ovvero quello di non fermarsi mai. In ogni periodo dell’anno ci sono sempre grandi eventi di scommesse su cui puntare e che stuzzicano l’interesse degli sportivi italiani.