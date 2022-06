Scampia – Spaccio, arrestato 44enne

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Giuseppe Fava un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa a due persone a bordo di un’auto che, alla loro vista, si sono date alla fuga.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 12 bustine con 11 grammi circa di marijuana, due stecche di hashish del peso di circa 6,5 grammi e 25 euro.

G.V., 44enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.