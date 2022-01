Scampia – Spaccio, arrestati due 25enni

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in via Giuseppe Fava hanno notato due uomini uno dei quali, dopo aver prelevato qualcosa dal passaruota posteriore di un’auto in sosta, l’ha ceduta in cambio di denaro ad una persona che si è allontanata velocemente.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato i due spacciatori trovandoli in possesso di 400 euro mentre nel passaruota dell’auto hanno rinvenuto una busta contenente 27 bustine con 32 grammi circa di marijuana, 20 stecche di hashish per circa 70 grammi e 4 involucri con circa 1,2 grammi di cocaina.

M.D.C e E.P, 25enni napoletani con precedenti di polizia, sono stati arrestati per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.