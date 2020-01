Scampia – Sequestrate 8 confezioni con 240 dosi di eroina e 660 euro, bloccato spacciatore

Ieri sera gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato, dinanzi ad un edificio di via Ghisleri, un uomo che ha consegnato un involucro ad una persona in cambio di una banconota.

L’uomo è stato bloccato dai poliziotti mentre, all’interno dello stabile, stava tentando di recuperare un altro involucro nascosto nell’ascensore.

Gli agenti hanno sequestrato 8 confezioni contenenti 240 dosi di eroina per un totale complessivo di 230 grammi circa e indosso al giovane 660 euro.

N.G., 28enne napoletano, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.