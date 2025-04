Scampia – Droga, in manette 44enne

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 44enne di origine Casertana con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Roma verso Scampia, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

In quei frangenti, il predetto, accortosi della presenza dei poliziotti, ha tentato di darsi alla fuga e si è disfatto di 3 bustine di marijuana, prontamente recuperate dagli operatori, finché non è stato bloccato e trovato in possesso di un’altra bustina della stessa sostanza, di 14 involucri contenenti 4 grammi di cobret, di 7 involucri di crack per un peso di circa 2 grammi e di 10 euro.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.