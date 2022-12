Scampia – Droga e munizioni, arrestato 24enne

Stanotte gli agenti del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Federico Fellini hanno notato un’auto con a bordo due uomini che, alla loro vista, hanno tentato di eludere il controllo accelerando la marcia.

I poliziotti hanno raggiunto il veicolo ma il passeggero ha tentato di darsi alla fuga a piedi tuttavia è stato raggiunto, bloccato e trovato in possesso di un borsone contenente 4 buste contenenti circa 118,43 grammi di cocaina, 3 involucri contenenti circa 153,26 grammi di eroina ed un bilancino di precisione.

Inoltre, gli operatori hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto 8 cartucce di vario calibro, 17 bustine con 21 grammi circa di marijuana ed una busta contenente circa 33 grammi di hashish.

L.B., 24enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento.