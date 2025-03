Scampia – Aggrediscono gli agenti, arrestati due 19enni

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per lesioni personali, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale, due 19enni napoletani con precedenti di polizia; uno di essi, è stato, altresì, denunciato per guida senza patente poiché reiterata nel biennio.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Attilio Micheluzzi, hanno notato due soggetti a bordo di un’auto procedere a velocità sostenuta, il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un inseguimento, fino a quando, dopo aver impattato contro un’auto in sosta, i due giovani hanno tentato di darsi alla fuga a piedi ma sono stati raggiunti e, con non poche difficoltà, bloccati; i prevenuti, inoltre, hanno iniziato ad inveire contro gli operatori e, una volta posti in sicurezza all’interno dell’auto di servizio, hanno iniziato a dare violenti calci contro i finestrini e la paratia divisoria posteriore di sicurezza del veicolo.

Gli indagati sono stati accompagnati presso gli uffici di polizia ma, una volta giunti, non paghi della condotta posta in essere fino a quel momento, hanno aggredito gli agenti che, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, li hanno posti in sicurezza.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.