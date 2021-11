Scafati – Lavori di manutenzione alla rete idrica, mancanze d”acqua tra il 19 e 20 novembre

Proseguono gli interventi di Gori alla rete idrica con l’obiettivo di ridurre le perdite, salvaguardare la risorsa e migliorare il servizio offerto alla comunità.

A tal fine, dalle ore 20:00 di venerdì 19 novembre alle ore 8:00 di sabato 20 novembre, è in programma un importante intervento di manutenzione straordinaria, svolto in sinergia con la Regione Campania, che comporterà la sospensione del servizio idrico in tutto il territorio comunale.

Sarà garantita la fornitura idrica per le cosiddette utenze sensibili (RSA, strutture sanitarie, ecc.)

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

Eventuali aggiornamenti saranno presenti nella sezione AVVISI all’UTENZA del sito

www.goriacqua.com o potranno essere richiesti al numero verde di Pronto Intervento 800-218270, gratuito ed attivo h24.

L’informazione della sospensione idrica in argomento, oltre i canali digitali, prevede l’affissione di locandine informative e la diffusione di avvisi sonori nelle località sopra indicate.